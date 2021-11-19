Ректор ПсковГУ: Не могу сказать, что новый кампус сдадут в этом году

17:32, 19 ноября 2021, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в прямом эфире в Telegram заявила, что новый кампус ПсковГУ скорее всего не сдадут в этом году.

«2/3 нового кампуса готовы на 99 процентов. Я сейчас не могу сказать на 100 процентов, что мы получим [кампус ПсковГУ. — ПАИ] в этом году», - рассказала Наталья Ильина.

Она отметила, что планируемая дата сдачи кампуса — 26 декабря – 26 января, но сдадут ли здание или нет, «от университета не зависит, зависит от подрядчиков и строителей». По ее словам, в кампусе зона «C» не готова, там требуется еще покрасить стены, положить плитку. Наталья Ильина отметила, что из-за роста цен на строительные материалы сейчас возникают «финансовые коллизии».

«Это боль нашего университета и моя личная», - добавила ректор вуза.

Ранее сообщалоьс, что кампус ПсковГУ сдадут к 26 декабря 2021 года. Тогда Наталья Ильина отмечала, что готовность общежития внутри составляет 100%.