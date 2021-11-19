Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ректор ПсковГУ: Не могу сказать, что новый кампус сдадут в этом году

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в прямом эфире в Telegram заявила, что новый кампус ПсковГУ скорее всего не сдадут в этом году.

«2/3 нового кампуса готовы на 99 процентов. Я сейчас не могу сказать на 100 процентов, что мы получим [кампус ПсковГУ. — ПАИ] в этом году», - рассказала Наталья Ильина.

Она отметила, что планируемая дата сдачи кампуса — 26 декабря – 26 января, но сдадут ли здание или нет, «от университета не зависит, зависит от подрядчиков и строителей». По ее словам, в кампусе зона «C» не готова, там требуется еще покрасить стены, положить плитку. Наталья Ильина отметила, что из-за роста цен на строительные материалы сейчас возникают «финансовые коллизии».

«Это боль нашего университета и моя личная», - добавила ректор вуза.

Ранее сообщалоьс, что кампус ПсковГУ сдадут к 26 декабря 2021 года. Тогда Наталья Ильина отмечала, что готовность общежития внутри составляет 100%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Псковичи обсуждают в соцсетях новое место для установки городской ёлки
19 ноября 2021

В псковской инфекционке шестимесячный ребенок находится на ИВЛ
19 ноября 2021

Решение о проведении зимнего бала ПсковГУ примет Роспотребнадзор
19 ноября 2021

Ректор ПсковГУ: Не могу сказать, что новый кампус сдадут в этом году
19 ноября 2021

Беременная врач-реаниматолог псковской инфекционки рассказала о самочувствии после вакцинации

19 ноября 2021

Царь из арт-бетона. У здания областной прокуратуры в Пскове начались работы над памятником
19 ноября 2021

Псковская инфекционная больница заполнена на 85 процентов

19 ноября 2021

Елена Полонская: Торгово-промышленная палата Псковской области является центральным звеном делового сообщества

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...