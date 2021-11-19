Решение о проведении зимнего бала ПсковГУ примет Роспотребнадзор
Роспотребнадзор будет принимать решение о проведении зимнего студенческого бала ПсковГУ. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина во время прямого эфира в Telegram-канале университета.
Ректор отметила, что эпидситуация не позволяла проводить бал два года подряд.
«Есть желание провести бал, но всё зависит от эпидобстановки», - отметила Ильина. – Обратились к Роспотребнадзору, чтобы 15 декабря разрешили провести мероприятие в очном формате».
В случае если бал состоится, его участники должны быть привитыми от коронавируса или иметь отрицательный ПЦР-тест.
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