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Общество

Решение о проведении зимнего бала ПсковГУ примет Роспотребнадзор

Фото: пресс-служба вуза

Роспотребнадзор будет принимать решение о проведении зимнего студенческого бала ПсковГУ. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина во время прямого эфира в Telegram-канале университета.

Ректор отметила, что эпидситуация не позволяла проводить бал два года подряд.

«Есть желание провести бал, но всё зависит от эпидобстановки», - отметила Ильина. – Обратились к Роспотребнадзору, чтобы 15 декабря разрешили провести мероприятие в очном формате».

В случае если бал состоится, его участники должны быть привитыми от коронавируса или иметь отрицательный ПЦР-тест.

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