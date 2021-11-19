Царь из арт-бетона. У здания областной прокуратуры в Пскове начались работы над памятником

17:24, 19 ноября 2021, ПАИ

Перед зданием областной прокуратуры в Пскове ведутся работы по возведению памятника Петру I. Его отливают прямо в палатке, которая установлена на территории прокуратуры. Скульптура создаётся из арт-бетона, внутри – металлические конструкции. После завершения работ памятник покроют бронзой.

Открытие памятника запланировано в день празднования 300-летия прокуратуры России 12 января 2022 года. Ранее главный архитектор Псковской области – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин сообщил о том, что внешний вид монумента утвержден. Кроме того, согласован план благоустройства сквера у здания прокуратуры.

12 января 1722 года по указу Петра Первого была учреждена прокуратура России. Также 12 января в России отмечается День работника прокуратуры, установленный в 1995 году. В 1917 году институт прокуратуры был ликвидирован, а в 1922 году вновь восстановлен в качестве надзорного органа, когда была создана Государственная прокуратура.

О том, как проходят работы и как монумент выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.