Более 37 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
19 ноября в стране зафиксировано 1 254 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 36 172 человека.
Всего по состоянию на 20 ноября в России выявлено 9 294 188 случаев заболевания коронавирусом, 7 992 426 человек выздоровело, 262 843 – умерли.
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