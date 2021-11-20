Более 37 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

13:44, 20 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

19 ноября в стране зафиксировано 1 254 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 36 172 человека.

Всего по состоянию на 20 ноября в России выявлено 9 294 188 случаев заболевания коронавирусом, 7 992 426 человек выздоровело, 262 843 – умерли.