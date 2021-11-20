Книгу датского писателя презентуют сегодня в Пскове

14:59, 20 ноября 2021, ПАИ

Презентация книги датского писателя Питера Хёга «Твоими глазами» состоится сегодня, 20 ноября, в 18:00 в Псковской областной филармонии в рамках первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS.

Питер Хёг – датский писатель, чьи книги переведены более чем на 30 мировых языков и выходят миллионными тиражами. «Твоими глазами» (2018 год) – последний на сегодня роман датского писателя. Вход на презентацию его книги свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии.

Ранее на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский назвал презентацию книги датского писателя «настоящим событием для Пскова».

Отметим, что Международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS открылся вчера. В программе фестиваля также вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», который пройдёт 4 декабря, и опера «Богема», которую представят псковичам 10 декабря.