Презентация книги Питера Хёга «Твоими глазами» состоится в Пскове 20 ноября

16:11, 18 ноября 2021, ПАИ

Презентация книги датского писателя Питера Хёга «Твоими глазами» состоится 20 ноября в 18:00 в Псковской областной филармонии в рамках первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS. Об этом сообщил худрук фестиваля, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 18 ноября.

«Это настоящее событие для Пскова», – прокомментировал предстоящую презентацию книги Николай Хондзинский.

Отметим, Питер Хёг – датский писатель, чьи книги переведены более чем на 30 мировых языков и выходят миллионными тиражами. «Твоими глазами» (2018 год) – последний на сегодня роман датского писателя. Вход на презентацию его книги свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии.

Добавим, что международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS пройдёт в Псковской областной филармонии впервые. В программе фестиваля: 19 ноября концерт-открытие MAGNUM OPUS, 4 декабря вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», а 10 декабря опера «Богема».