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Творческий проект «На страже мира. Александр Невский – 800» претендует на «Народное признание – 2021»

Творческий проект АНО «ПсковКонцерт» «На страже мира. Александр Невский – 800» выдвинули на общественную премию «Народное признание – 2021» в номинации «Событие». Заявку на участие прислала псковичка Светлана Иванова.

Творческий проект «На страже мира. Александр Невский – 800» проходил 12 и 13 июня на горе Соколихе в Псковском районе – состоялись два open air концерта у монумента «Ледовое побоище».

По мнению автора заявки, это событие стало одним из важнейших культурных проектов Псковской области. «Проект стал во многих смыслах настоящим открытием этого лета. И дело здесь не только в юбилейных торжествах. Этот концерт презентовал горожанам новую концертную площадку – гору, которая прежде ассоциировалась разве что с туристами и парапланеристами», – считает Светлана Иванова.

Она напомнила, что на концертах прозвучала отечественная классика в исполнении оркестра и лучших солистов России, воспевающих силу духа, мощь и подвиг русского народа в разные периоды его истории. «Новый фестиваль был высоко оценен слушателями и стал одним из самых ярких и обсуждаемых культурных событий псковского лета 2021 года», – подчеркнула автор заявки.

Отметим, что концерты проходили при поддержке Министерства культуры России, администрации Псковской области и главы региона Михаила Ведерникова.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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