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Общество

Устроившего заезд по цепным мостам водителя нашли в Острове

В Острове полицейские оперативно установили водителя, который устроил заезд на автомобиле по цепным мостам в Острове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Нарушителем оказался 23-летний местный житель. Теперь молодого человека привлекут к административной ответственности за езду по пешеходному мосту, вождение без права управления транспортным средством и без государственных номеров.

Ранее в социальных сетях местные жители утверждали, что мужчина и подросток в пьяном виде катались по памятнику архитектуры, а затем, включив музыку, танцевали на мосту.

Отметим, что это уже второй случай езды на автомобиле по пешеходным подвесным мостам в Острове. В январе 2021 года по памятнику архитектуры каталась девушка, а затем опубликовала видео ночной поездки в социальных сетях. Позже полицейские нашли девушку в Санкт-Петербурге, её оштрафовали в соответствии со статьями КоАП РФ.

Напомним, что цепные мосты в Острове – единственные в стране транспортные цепные мосты, сохранившиеся с середины XIX века. Они возведены над двумя рукавами реки Великой, протяженность каждого из пролетов превышает 90 метров. Мосты образуют архитектурный ансамбль вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века.

Официальное открытие после реставрации цепных мостов через реку Великую состоялось в Острове 4 декабря 2020 года. «Погулять по островским мостам» можно в ревизии ПАИ.

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