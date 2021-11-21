Cостоялось открытие нового здания Псково-Печерской семинарии

16:44, 21 ноября 2021, ПАИ

21 ноября состоялось открытие нового здания Псково-Печерской семинарии, сообщается в официальной группе обители в соцсети «ВКонтакте».

Псково-Печерскую духовную семинарию открыли в этом году решением Священного синода Русской православной церкви. Она рассчитана на 60 учащихся. Семинария при Псково-Печерском монастыре начиналась два года назад как отделение Санкт-Петербургской духовной академии.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон назначен исполняющим обязанности ректора семинарии. Высшее духовное образование семинаристы будут получать при Печерской обители. Среди преподавателей — учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, духовники монастыря.