Cостоялось открытие нового здания Псково-Печерской семинарии
21 ноября состоялось открытие нового здания Псково-Печерской семинарии, сообщается в официальной группе обители в соцсети «ВКонтакте».
Псково-Печерскую духовную семинарию открыли в этом году решением Священного синода Русской православной церкви. Она рассчитана на 60 учащихся. Семинария при Псково-Печерском монастыре начиналась два года назад как отделение Санкт-Петербургской духовной академии.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон назначен исполняющим обязанности ректора семинарии. Высшее духовное образование семинаристы будут получать при Печерской обители. Среди преподавателей — учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, духовники монастыря.
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