День психолога отмечается сегодня в России

08:31, 22 ноября 2021, ПАИ

День психолога отмечается в России 22 ноября. Как сообщает calend.ru, это профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Хотя он пока не утверждён официально.

Праздник автономно отмечают некоторые организации и университеты. Основным инициатором мероприятий дня традиционно выступает МГУ. Главная цель мероприятий праздника – напомнить людям о важности профессии психолога, а властям – о том, что сфера психологии нуждается в активном финансировании, поскольку услуги психологов необходимы многим гражданам России.

Согласно определению ВОЗ, психическое здоровье говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества.

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