На 58% выполнен план по вакцинации от COVID-19 в Псковской области

09:56, 22 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 58 %. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области первый компонент прививки сделали 234 532 жителя региона, 218 324 человека привились двумя компонентами вакцин от COVID-19.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 64 340 человек, 55 109 пациентов выздоровело, 1 025 человек умерло. За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 5 %.