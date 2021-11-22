Кафе ремонтируют в аэропорту Пскова
В аэропорту Пскова приступили к ремонту кафе. Об этом сообщил директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.
«До конца декабря, надеюсь, заработает кафе, - отметил Артём Тарасов. – Реконструкция там идёт достаточно высокими темпами».
Напомним, ранее Артём Тарасов сообщил, что аэропорт готов к перевозке маломобильных граждан, и рассказал, что мебель в комнату матери и ребёнка поступит на этой неделе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>