Кафе ремонтируют в аэропорту Пскова

10:10, 22 ноября 2021, ПАИ

В аэропорту Пскова приступили к ремонту кафе. Об этом сообщил директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.

«До конца декабря, надеюсь, заработает кафе, - отметил Артём Тарасов. – Реконструкция там идёт достаточно высокими темпами».

Напомним, ранее Артём Тарасов сообщил, что аэропорт готов к перевозке маломобильных граждан, и рассказал, что мебель в комнату матери и ребёнка поступит на этой неделе.