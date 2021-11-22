Михаил Ведерников посетил новый пункт вакцинации в Пскове

12:35, 22 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый пункт вакцинации, который открылся в ТЦ «Рубин» 21 ноября.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, пункт уже пользуется спросом — вчера его посетили более 60 человек, сегодня порядка 30. Люди приходят сюда сделать первую прививку, а также ревакцинироваться. В ТЦ «Рубин» в наличии два типа вакцин - «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Глава региона поинтересовался, справляются ли сотрудники с нагрузкой. Главврач Псковской городской поликлиник Галина Неваленная ответила утвердительно и заявила, что при необходимости в пункте будет оборудовано еще одно место для медика. Сейчас в работе задействовано 5-6 человек. Планируемая пропускная способность - 100-200 человек.

Губернатор также спросил, где лучше всего прививаться беременным псковичкам. Галина Неваленная рекомендовала обращаться в таких случаях в поликлиники.

Четвертый пункт вакцинации в Пскове открыт по поручению губернатора в связи с многочисленными обращениями граждан. По будням пункт будет работать с 10:00 до 20:00, по выходным — с 12:00 до 18:00. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС, данные о перенесенном заболевании или предыдущей вакцинации. Также здесь можно привиться от гриппа, вакцина имеется в наличии.