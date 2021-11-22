Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» выдвинут на премию «Народное признание»

14:32, 22 ноября 2021, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» стал номинантом Первой общественной премии «Народное признание». Заявку на участие прислала редакция газеты «Печорская правда». Фестиваль сето выдвинут в номинации «Событие».

Традиционно международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» собирает более 1000 участников и гостей. Однако из-за ставших неприятно привычными ограничений, связанных с пандемией, фестиваль уже два года проходил в онлайн-формате. Не было наплыва гостей из разных уголков страны и соседних государств, не было и костра дружбы на закрытии праздника. Единая семья сето с российской и эстонской стороны смотрела в глаза друг другу через экран телевизора, установленный на лужайке перед сценой, говорится в заявке.

«Фестиваль недаром называется «Семейные встречи», ведь все участники и гости фестиваля, приезжающие из разных уголков страны, находятся на одной волне и выполняют общую задачу – сохраняют самобытность и колорит культуры малых народностей, населяющих нашу большую страну. В современном мире, где жизнь стремится к комфортному единообразию, такие яркие и колоритные встречи особенно важны. Во многом люди одинаковы, но интересны мы друг другу именно тем, чем отличаемся. Поэтому кипит и бурлит живое общение на таких встречах, где всё и все обращают на себя внимание своей самобытностью», - отметила «Печорская правда».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.