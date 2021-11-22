Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» выдвинут на премию «Народное признание»
Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» стал номинантом Первой общественной премии «Народное признание». Заявку на участие прислала редакция газеты «Печорская правда». Фестиваль сето выдвинут в номинации «Событие».
Традиционно международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» собирает более 1000 участников и гостей. Однако из-за ставших неприятно привычными ограничений, связанных с пандемией, фестиваль уже два года проходил в онлайн-формате. Не было наплыва гостей из разных уголков страны и соседних государств, не было и костра дружбы на закрытии праздника. Единая семья сето с российской и эстонской стороны смотрела в глаза друг другу через экран телевизора, установленный на лужайке перед сценой, говорится в заявке.
«Фестиваль недаром называется «Семейные встречи», ведь все участники и гости фестиваля, приезжающие из разных уголков страны, находятся на одной волне и выполняют общую задачу – сохраняют самобытность и колорит культуры малых народностей, населяющих нашу большую страну. В современном мире, где жизнь стремится к комфортному единообразию, такие яркие и колоритные встречи особенно важны. Во многом люди одинаковы, но интересны мы друг другу именно тем, чем отличаемся. Поэтому кипит и бурлит живое общение на таких встречах, где всё и все обращают на себя внимание своей самобытностью», - отметила «Печорская правда».
Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.
В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».
Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Наталья Серебренникова возглавила комитет по управлению государственным имуществом Псковской области