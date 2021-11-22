Порховский велогонщик Александр Андреев выдвинут на «Народное признание – 2021»

16:12, 22 ноября 2021, ПАИ

Порхович, спортсмен, велогонщик Александр Андреев выдвинут на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд». Заявку прислала редакция газеты «Порховский вестник».

Александр Андреев пришел в велосипедный спорт в зрелые годы, сейчас он является единственным представителем Псковской области во взрослой возрастной категории на общероссийских соревнованиях по веломарафону.

«Экстрим. Приезжаешь после лесной трассы весь в синяках и ссадинах, но довольный, аж светишься. 3-4 часа по лесу, затем по финишному коридору. Волонтеры помогают, обрабатывают раны, затем выдают талон на обед, после которого будет приятная церемония награждения. Это особый мир…Это не хобби. Больше. Много больше. Последние несколько лет это стало моим образом жизни. И я через него счастлив!» - поделился спортсмен.

Александру Андрееву 46 лет. Он работает в порховской пожарно-спасательной части №25. Катается вместе с именитыми велосипедистами Иваном Михайловым и Константином Великановым. Сейчас им обоим уже за 60.

В этом сезоне Александр участвовал в 6 гонках на горных велосипедах, в двух – на шоссе. 25-26 сентября на соревнованиях в Печорах на кубок Псковской области по велосипедному спорту памяти велопутешественика Глеба Травина в гонке 60 км по шоссе Андреев занял 2-е место.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.