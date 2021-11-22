Решение об обязательной вакцинации студентов ПсковГУ примут на этой неделе

14:45, 22 ноября 2021, ПАИ

Решение об обязательной вакцинации совершеннолетних студентов вузов и колледжей Псковской области может быть принято уже на этой неделе. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Мы прорабатываем этот вопрос, в 16 регионах России уже ввели требования об обязательной вакцинации студентов. Мы сейчас изучаем ситуацию в регионе», - отметил Нестерук.

По словам главного санитарного врача, среди студентов много заболевших коронавирусом, в том числе есть и летальные исходы.

Напомним, о возможном введении обязательной вакцинации от COVID-19 среди студентов рассказала ректор вуза Наталья Ильина во время прямого эфира в Telegram-канале университета.

По словам Натальи Ильиной, если у студента будет официальный медотвод, то будет решаться вопрос о защите такого студента и организации для него образовательного процесса в дистанционном формате.