Решение об обязательной вакцинации студентов ПсковГУ примут на этой неделе
Решение об обязательной вакцинации совершеннолетних студентов вузов и колледжей Псковской области может быть принято уже на этой неделе. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
«Мы прорабатываем этот вопрос, в 16 регионах России уже ввели требования об обязательной вакцинации студентов. Мы сейчас изучаем ситуацию в регионе», - отметил Нестерук.
По словам главного санитарного врача, среди студентов много заболевших коронавирусом, в том числе есть и летальные исходы.
Напомним, о возможном введении обязательной вакцинации от COVID-19 среди студентов рассказала ректор вуза Наталья Ильина во время прямого эфира в Telegram-канале университета.
По словам Натальи Ильиной, если у студента будет официальный медотвод, то будет решаться вопрос о защите такого студента и организации для него образовательного процесса в дистанционном формате.
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