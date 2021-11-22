На 58% выполнен план вакцинации от COVID-19 в Псковской области

15:05, 22 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области прививку от коронавируса сделали более 234 тысяч человек, или 58% от численности граждан, подлежащих вакцинации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

22 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционное совещание по эпидемиологической обстановке в регионе. В обсуждении вопросов приняли участие первый заместитель Вера Емельянова, руководство регионального управления Роспотребнадзора и профильных областных комитетов и управлений.

Вера Емельянова отметила, что наиболее успешно прививочная кампания идет в Псковском и Себежском районах. В антилидерах — Красногородский район.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко также озвучила и последние рекомендации федерального Роспотребнадзора относительно расширения охвата ПЦР-диагностикой. Согласно последним постановлениям, тестированию подлежат пациенты с любыми проявлениями вирусной инфекции, а также круг контактных лиц больного с COVID-19.

Александр Нестерук обратил внимание, что в ведомстве прорабатывается вопрос по установлению обязательной вакцинации для совершеннолетних студентов вузов и колледжей. С соответствующим обращением в адрес Роспотребнадзора уже обратился Совет ректоров Псковской области.