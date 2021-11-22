Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров

16:12, 22 ноября 2021, ПАИ

В топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров за октябрь вошёл Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга из компании «Медиалогия».

Псковский губернатор поднялся на шесть строчек и оказался на пятом месте списка. Его индекс цитируемости равен 224,5. Отмечается, что СМИ чаще всего цитировали его сообщение о том, что, если Псковская область к середине ноября не пройдет пик по коронавирусу, придётся вводить тотальный локдаун.

В октябре 2021 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.