ПАИ возглавило список самых цитируемых СМИ за неделю

12:40, 22 ноября 2021, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия», за прошедшую неделю новости портала «Псковское агентство информации» использовали 388 раз. Таким образом, с ИЦ 4,14 агентство возглавило топ-10. У Псковской ленты новостей эти показатели составили 297 цитат и ИЦ 3,28.

На третьем месте по цитируемости в регионе стоит ГТРК «Псков» (14 цитат, ИЦ 0,85), Далее в рейтинге расположился портал luki.ru (12 цитат, ИЦ 0,32) и радио «Эхо Москвы - Псков» (41 цитата, 0,22).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», «Российская газета», «АВИАПорт», Infox.ru и другие.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об установке памятника Петру I у здания Псковской областной прокуратуры, о бюджете на вывоз снега, о корректировке планов по Северному обходу, о ремонте дворов и о возобновлении поезда Минск – Мурманск через Псковскую область.

Добавим, что в десятку цитируемых вошли «КП-Псков» и «АиФ-Псков».