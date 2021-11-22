ГИБДД просит псковских водителей быть осторожными на дорогах

19:07, 22 ноября 2021, ПАИ

Госавтоинспекция просит псковских водителей в связи с гололедицей соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

По прогнозам Гидрометцентра, 23 ноября на территории области ожидаются ночные заморозки, на дорогах местами может образоваться гололёд.

«Обращаемся к водителям с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», – отметили в ведомстве.

Также пешеходам напомнили о необходимости переходить проезжую часть исключительно по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. При пересечении дороги в тёмное время суток псковичей просят использовать световозвращающие элементы.