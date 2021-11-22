Более 150 вопросов о защите прав детей задали псковичи в день юридической помощи

18:45, 22 ноября 2021, ПАИ

Более 150 вопросов задали псковичи в день юридической помощи по вопросам защиты прав детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на председателя регионального комитета юстиции Сергея Шерстобитова.

В этом году псковичи могли получить юридическую помощь в 20 консультационных пунктах, предоставленных главами муниципальных образований. В правовых консультациях было задействовано более 100 юристов и специалистов разных служб и ведомств. Ответы на все вопросы будут опубликованы на школьных ресурсах. 60 обращений уже обработано специалистами и юристами, которые дежурили 19 ноября в Ассоциации юристов.

В связи с действующими в регионе ограничительными мерами комитет по образованию Псковской области предварительно собрал вопросы детей и родителей через различные школьные платформы. Далее на них отвечали специалисты соответсвующих служб и ведомств. Среди обращений были вопросы о проживании несовершеннолетних детей, о восстановлении и снятии ограничений в родительских правах, о вступлении в наследство несовершеннолетних детей, о регистрации опекуна (попечителя) в жилом помещении, принадлежащем подопечному ребёнку, об использовании средств, принадлежащих подопечному ребёнку, об оформлении доверенности родителями на несовершеннолетнего ребёнка, направляемого на отдых за границу, об участии в воспитании ребёнка второго родителя, проживающего отдельно, об алиментных обязательствах родителей, о взыскании алиментов и ответственности за неуплату, об ограничении или лишении родительских прав, о получении жилья сиротами и т. д.

Свои вопросы задали и школьники. Их интересовало, можно ли ученику старших классов совмещать учёбу в школе с работой, могут ли несовершеннолетнего ребёнка задержать, если он находится на улице после десяти часов вечера. Также они спрашивали, какие льготы имеют дети-сироты при поступлении, с какого возраста можно менять фамилию и имя, имеет ли право учитель изъять у обучающегося сотовый телефон на уроке, чем грозит нанесение оскорбления в социальных сетях и т. д.

Проведение масштабного дня правовой помощи по вопросам защиты прав детей является примером межведомственного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти с целью защиты прав и законных интересов детей. В мероприятиях в Псковской области приняли участие представители управления Минюста России по Псковской области, прокуратуры Псковской области, комитета по социальной защите населения, комитета по образованию, комитета юстиции, управления внутренних дел, службы судебных приставов, представителей Адвокатской и Нотариальной палат.