«Главная тема с Надеждой Назаренко»: войди в историю
Две недели осталось до конца приёма заявок на соискание главной общественной премии Псковской области «Народное признание». Какие номинации самые популярные? Кто из псковичей претендует на награду в этом году? Как выдвинуть своего кандидата? Об этом – в новом выпуске программы от 22 ноября.
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Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
22 ноября 2021
Сыродельню Сергея Сального из Пушкинских Гор выдвинули на «Народное признание – 2021»