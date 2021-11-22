«Главная тема с Надеждой Назаренко»: войди в историю

20:13, 22 ноября 2021, ПАИ

Две недели осталось до конца приёма заявок на соискание главной общественной премии Псковской области «Народное признание». Какие номинации самые популярные? Кто из псковичей претендует на награду в этом году? Как выдвинуть своего кандидата? Об этом – в новом выпуске программы от 22 ноября.