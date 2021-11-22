Десять часов понадобилось рабочим на демонтаж ивы у ПсковГУ

20:24, 22 ноября 2021, ПАИ

Десять часов понадобилось бригаде рабочих на демонтаж вековой ивы, росшей в сквере ПсковГУ, сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Распилом и уборкой дерева занимались четыре человека. «Мы работаем тут с самого утра, считай, день прошёл. Работали обычными электропилами, помогали колунами. Работа несложная, просто очень долгая – подустали», – рассказал один из рабочих.

Напомним, 26 июля часть дерева из-за ураганного ветра рухнула на ограду. После проведённой экспертизы специалисты пришли к выводу, что дерево находится в аварийном состоянии.