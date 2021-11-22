Псковичи до конца декабря могут посетить выставку работ незрячих мастеров

20:53, 22 ноября 2021, ПАИ

Псковичи до конца декабря смогут посетить выставку незрячих мастеров из Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки микрорайона Овсище.

Сотрудники библиотеки предложили мастерам разместить работы в выставочном зале. На презентации, которая состоится 23 ноября в 13:00, мастера из Себежского района Ирина Кускова и Валерий Сапега расскажут, как став инвалидами по зрению они смогли выдержать удар судьбы и продолжить творить.

На выставке будут представлены работы, выполненные из дерева, из бисера, вязанные изделия и макраме. Посетить экспозицию можно на улице А. Алёхина, 20. С понедельника по четверг библиотека будет работать с 11.00 до 19:00, в воскресенье с 12:00 до 18:00. Пятница и суббота – выходные дни, последний вторник месяца - санитарный день.