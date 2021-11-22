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Культура

Псковичи до конца декабря могут посетить выставку работ незрячих мастеров

Фото газеты «Призыв»

Псковичи до конца декабря смогут посетить выставку незрячих мастеров из Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки микрорайона Овсище.

Сотрудники библиотеки предложили мастерам разместить работы в выставочном зале. На презентации, которая состоится 23 ноября в 13:00, мастера из Себежского района Ирина Кускова и Валерий Сапега расскажут, как став инвалидами по зрению они смогли выдержать удар судьбы и продолжить творить.

На выставке будут представлены работы, выполненные из дерева, из бисера, вязанные изделия и макраме. Посетить экспозицию можно на улице А. Алёхина, 20. С понедельника по четверг библиотека будет работать с 11.00 до 19:00, в воскресенье с 12:00 до 18:00. Пятница и суббота – выходные дни, последний вторник месяца - санитарный день.

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