Приём заявок на участие в Михайловских Пушкинских чтениях завершён

20:00, 08 августа 2025, ПАИ

Сегодня, 8 августа, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завершил приём заявок желающих участвовать в традиционных августовских Михайловских Пушкинских чтениях в качестве докладчиков. Свои темы к обсуждению предложили работники музеев, научно-исследовательских институтов, преподаватели высшей школы, другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской и Тверской областей – всего 17 человек, рассказали ПАИ в пресс-службе музея со ссылкой на научного сотрудника Пушкинского заповедника, координатора конференции Екатерину Фёдорову.

«Особое внимание исследователей, пожелавших участвовать в чтениях, ожидаемо обращено на драму Пушкина «Борис Годунов», со времени создания которой в этом году исполняется 200 лет, – рассказали в музее-заповеднике. – Пойдёт на конференции речь и о других произведениях Пушкина, например о его первом лирическом цикле «Подражания Корану» и о загадке посвящения его Прасковье Осиповой, тригорской соседке и приятельнице поэта. Центральными фигурами предложенных на чтения докладов и сообщений наряду с Пушкиным являются Марина Цветаева и Фазиль Искандер, бабушка поэта Мария Алексеевна Ганнибал и даже один из его цензоров Василий Семёнов, многие другие».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что традиционная конференция приурочена к 201-й годовщине приезда поэта в родовое имение в так называемую северную ссылку. Те время и место, по сути, стали для Пушкина, вопреки обстоятельствам, временем и местом духовного преображения и невероятного творческого подъёма, отметили в музее.

Чтобы обозначить общее направление предстоящих чтений, в качестве их названия в Пушкинском заповеднике выбрали три строки из написанного здесь же, в Михайловском, восьмистишия 1825 года «Всё в жертву памяти твоей…»: «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...». Заседания конференции пройдут в заповедном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 21 и 22 августа. Стать слушателем чтений можно свободно, без какой-либо предварительной регистрации.

