Глава администрации Великих Лук рассказал об итогах устранения последствий урагана

22:36, 22 ноября 2021, ПАИ

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказал об итогах устранения последствий урагана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Андрей Беляев рассказал, что порывами ветра было повалено более 3,5 тысячи деревьев, из них 10% – на территориях дошкольных и школьных учреждений.

По словам главы города, на данный момент основные работы по приведению Великих Лук в порядок уже выполнены: проведен ремонт ограждений, окон и кровельных покрытий в 11-ти детских садах и 6-ти школах. На эти нужды городу было выделено около 6 млн рублей.

Глава администрации отметил, что дома и пострадавшие от ураганного ветра постройки, принадлежащие местным жителям, были отремонтированы за счет средств резервного фонда Администрации области, на это было выделено 1,3 млн рублей. Также он поблагодарил губернатора за оказанную помощь в решении этого вопроса.