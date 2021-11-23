Губернатор поставил задачи перед новым руководителем Псковского перинатального центра

12:12, 23 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил задачи перед новым руководителем Псковского перинатального центра Николаем Красиковым во время совещания с медиками региона 23 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, в полной мере потенциал медучреждения не был раскрыт, поступало также большое количество жалоб.

«Платные услуги для рожениц предоставлялись не в полном объёме, да и общий уровень организации заметно уступает аналогичным центрам в других регионах», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что новому руководителю предстоит много работы, и выразил уверенность в том, что Николай Красиков сможет правильно настроить деятельность центра и поднять качество услуг до необходимого уровня. Также губернатор пожелал руководителю перинатального центра и коллективу сил и удачи.