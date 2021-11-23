В Псковской области принято решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет

12:33, 23 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области принято решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет, сообщил на совещании 23 ноября главный санитарный врач региона Александр Нестерук, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Потому что эта категория людей очень активная в социальном плане, а охват прививками среди студентов всего 25-30 %. Нужно ситуацию исправлять и в ближайшее время эту кампанию нужно завершить. Первый компонент вакцины все студенты должны получить до 10 декабря», - заявил Нестерук.