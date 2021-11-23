Резервные ковид-бригады могут появиться в Пскове при ухудшении эпидобстановки

13:08, 23 ноября 2021, ПАИ

Возможность формирования резервных ковид-бригад обсуждается в Пскове. Об этом шла речь на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками 23 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что было много жалоб, касающихся задержки прибытия ковид-бригад. На данный момент в городе работают 10 ковид-бригад и 3 - с медсестрами. «Их достаточно или есть необходимость увеличить?» - поинтересовался Михаил Ведерников.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что в идеале, чтобы обеспечить полную защиту и информирование, предполагается на каждую бригаду 50-70 пациентов (сейчас - около 100). В настоящее время большая часть больных находится на амбулаторном лечении с легким течением заболевания. Также ковид-бригады приезжают к тем пациентам, которые долечиваются после инфекционной больницы на дому.

Михаил Ведерников констатировал, что динамика распространения коронавируса в регионе снижается, и если нагрузка на бригады станет меньше, то в увеличении не будет смысла. По его словам, если ситуация будет меняться, то можно сформировать резервные бригады, чтобы пациент не оставался без внимания медиков 6-7 дней.