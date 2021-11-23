Депутат Денис Иванов назвал основную проблему округа №15 в Пскове

18:28, 23 ноября 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов назвал основную проблему округа №15 в Пскове. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, самая основная проблема – это детские сады. Денис Иванов рассказал, что прокуратура все время пишет предписания. В детском садике № 40 снесли все веранды по предписанию и детям негде гулять. «Ко мне обращается родительский комитет, люди ругаются: «Денис Олегович, что там можете сделать?» Не знаю, честно, что сделать, потому что на социальную сферу денег всегда не хватает», - отметил он.

Депутат Псковской гордумы также подчеркнул, что такая ситуация происходит не только в 40-м детсаде, но и в 39-м. «Я в свое время помогал, но я тоже не могу постоянно это делать за свои деньги. Мало того что я депутат и сколько времени трачу, но доходило до того, что я уже за свои деньги что-то восстанавливал. Но, во-первых, даже элементарной человеческой благодарности не получаю. Ладно, я это делал для себя, но я не могу постоянно отнимать деньги от своей семьи и тратить на всех жителей. Я такой же человек, как и все остальные, у меня своих проблем хватает. И поэтому проблема, которую я озвучиваю, в том, что прокуратура пишет предписания. Да, они правы, если прийти в любой детский садик, там практически во всех детских садах, особенно старых, очень большое количество веранд, которые реально находятся в аварийном состоянии», - добавил Иванов.

При этом он подчеркнул, что верандам уже более 30 лет, как и самим детским садам.

«И мало того – еще и ветхое ограждение детских садов. Учитывая, что маленькие дети могут убежать, с ограждением тоже проблемы. Прокуратура следит, а финансирование, где взять, когда у нас полностью дотационный бюджет? Мы своими доходами покрываем только 50%. Да, мы открываем парки, но на федеральные деньги. А муниципальных денег нет. И сады – это как раз наша проблема. Если медицинские учреждения – это федеральные и региональный бюджет, то детские сады – все-таки муниципальный», - заключил Денис Иванов.

Полное интервью о деятельности депутата Псковской городской Думы 6-го созыва на избирательном округе №15 Дениса Иванова читайте здесь.