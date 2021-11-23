ФОТОФАКТ: Жительница Плюсского района сфотографировала «ледяные блинчики»

15:47, 23 ноября 2021, ПАИ

Жительница Плюсского района поделилась снимками водоема возле железнодорожного моста над рекой Плюсса, на котором образовались «ледяные блинчики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Плюсский край».

«Под влиянием течения в морозную погоду формируются такие льдинки. Если мороз сильный, то это могут быть очень большие круглые льдины», - прокомментировала женщина.

Такое явление объясняется температурой воздуха. Когда температура воздуха близка к нулю, ледяные блины образуются из снежной каши, состоящей из крупинчатого снега.

Напомним, что 17 ноября Псковские теплосети испекли «чудесные вафельки».







