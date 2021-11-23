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Общество

Константин Абабков рассказал, как пандемия отразилась на ансамбле «Сказ»

Руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» Константин Абабков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 23 ноября рассказал, как отразилась пандемия на гастрольной деятельности ансамбля «Сказ».

«Было много планов и выступлений, которые пришлось перенести. Конечно, нашу сферу пандемия затронула, мы не можем выезжать за границу», - отметил Абабков.

В 2020 году ансамбль проводил онлайн-концерты и репетиции с помощью различных онлайн-платформ. В этом же году «Сказ» стал победителем на фестивале «Многоликая Россия» и «Играй, рожок».

«Играть на расстоянии сложно и проблематично, - подчеркнул Константин Абабков. – Сейчас концерты можно проводить, но с ограничениями и QR-кодами, в связи с чем зрителей стало меньше».

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