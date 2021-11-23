Романа Иванова выдвинули на «Народное признание» за разработку проекта «Домик на дереве»

17:56, 23 ноября 2021, ПАИ

Великолукского директора по развитию компании «СтройСам», руководителя творческого центра New Work выдвинули на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива» за разработку и воплощение в жизнь общественного социального проекта «Домик на дереве» в деревне Двинь-Покровское Куньинского района. Заявку прислал главный редактор газеты «Пламя» Куньинского района Алексей Николаев.

Рома Иванов является активным продолжателем инициативы крупного бизнесмена из Москвы Дмитрия Налогина. На протяжении трёх лет он благоустраивал деревню за собственные средства. Он создал и воплотил в жизнь проект детского домика своего творческого центра New Work, а также привлёк к строительству жителей района.

Домик открыт для всех желающих бесплатно, и с момента открытия пользуется большим успехом. В планах Романа – обустройство целой семейной зоны отдыха с уличным освещением и бесплатным Wi Fi.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.