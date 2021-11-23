Псковский суд продлил арест бывшему полицейскому, осужденному за наркопреступления

17:51, 23 ноября 2021, ПАИ

23 ноября 2021 года Псковский областной суд продлил срок содержания под домашним арестом до 8 марта 2022 года бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции ОМВД России по городу Великие Луки, обвиняемого в наркопреступлениях, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Напомним, что 18 ноября СК РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции отдела МВД России по городу Великие Луки. Мужчине предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, организации и приобретении, хранении, перевозке частей растений, содержащих наркотическое средство, в значительном и в крупном размере.