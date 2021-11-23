Александр Кузьмин: Первому идти было тяжело

20:26, 23 ноября 2021, ПАИ

В студии радиостанции «Седьмое небо» побывал пскович Александр Кузьмин, который участвовал в проекте «Русский ниндзя».

Ведущие поинтересовались здоровьем гостя. Ему не удалось пройти полосу препятствий: Александр сорвался в бассейн и ударился спиной о его бортик.

«На самом деле, когда пересматриваю видео, самому становится больно. Но там я ничего не чувствовал. Я уже ждал, что буду на вершине. И совершенно неожиданно для себя очутился под водой. Поэтому мне самому интересно было, что же там произошло. Удивился, когда меня спросили, не нужна ли мне скорая. Я просто подвёл Псков», – охарактеризовал своё выступление пскович.

Съёмки проходили в Сочи. По жеребьёвке Александр Кузьмин должен был стартовать первым. Все остальные участники, которые проходили полосу позже, уже видели, чего ожидать от препятствий. Первому идти было тяжело.

Кроме того, съёмки проходили ночью, спортсмены были сонными.

«В том, что соревнования совмещаются с шоу, нет ничего плохого. Главное, люди после просмотра захотят заниматься спортом», – сказал Александр Кузьмин.