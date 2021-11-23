Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Александр Кузьмин: Первому идти было тяжело

Алексей Кузьмин рассказал о съёмках телевизионного шоу. Фото Instagram

В студии радиостанции «Седьмое небо» побывал пскович Александр Кузьмин, который участвовал в проекте «Русский ниндзя».

Ведущие поинтересовались здоровьем гостя. Ему не удалось пройти полосу препятствий: Александр сорвался в бассейн и ударился спиной о его бортик.

«На самом деле, когда пересматриваю видео, самому становится больно. Но там я ничего не чувствовал. Я уже ждал, что буду на вершине. И совершенно неожиданно для себя очутился под водой. Поэтому мне самому интересно было, что же там произошло. Удивился, когда меня спросили, не нужна ли мне скорая. Я просто подвёл Псков», – охарактеризовал своё выступление пскович.

Съёмки проходили в Сочи. По жеребьёвке Александр Кузьмин должен был стартовать первым. Все остальные участники, которые проходили полосу позже, уже видели, чего ожидать от препятствий. Первому идти было тяжело.

Кроме того, съёмки проходили ночью, спортсмены были сонными.

«В том, что соревнования совмещаются с шоу,  нет ничего плохого. Главное, люди после просмотра захотят заниматься спортом», – сказал Александр Кузьмин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Александр Кузьмин: Первому идти было тяжело
22 ноября 2021

«В сантиметрах от полуфинала»: псковский спортсмен – о проигрыше в шоу «Русский ниндзя»
22 ноября 2021

Великолучане завоевали три медали на первенстве СЗФО по джиу-джитсу
22 ноября 2021

Порховский велогонщик Александр Андреев выдвинут на «Народное признание – 2021»
22 ноября 2021

Псковские спортсмены и их тренеры будут получать ежемесячные денежные выплаты
22 ноября 2021

Пять медалей завоевали великолучане на первенстве Федерации боевого самбо России
20 ноября 2021

Россия выбрана местом проведения чемпионата Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году
19 ноября 2021

Фоторепортаж: Как псковские юные фигуристы тренируются в Ледовом дворце

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...