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Переболевшие коронавирусом водители жалуются на замедленную реакцию

Переболевшие коронавирусом водители жалуются на замедленную реакцию, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова.

«Кому-то везёт и коронавирус награждает не психиатрическим диагнозом, а, например, лишь нарушением концентрации, замедленными реакциями, ухудшившейся памятью и рассеянностью, повышенной раздражительностью и агрессией. Через полгода-год всё более-менее приходит в норму, а вот в полной мере или нет – таких исследований пока не проводилось», - уточнила Мария Трофимова.

По словам медика, все переболевшие ковидом жалуются на ошибки в работе, проблемы в восприятии текстов, водители - на замедленную реакцию за рулём. «Бухгалтер, которая от и до знает предмет своей работы, взяла и выдала сдачу не пятисотрублёвыми купюрами, а пятитысячными – лишний ноль «не заметила». Человек не смог объяснить, как так получилось. Другой пациент, увлечённый онлайн-шахматами, несколько месяцев даже на пониженном в несколько раз уровне сложности не мог партию сыграть хотя бы вничью», - отметила врач-психиатр.

Когнитивные нарушения есть и у тех, кто переболел в тяжёлой форме, и у тех, кто переболел легко.

«Как с этим всем справляться? Определённой и на сто процентов действенной методики нет, всё только общие фразы: достаточный сон, массаж, физиотерапия, психотерапия, качественное питание. Из медикаментов - адаптогены, ноотропы, нейрометаболиты. Самостоятельно выписывать себе никакие лекарства, тем более антидепрессанты ни в коем случае нельзя. Чувствуете, что не справляетесь с собой, с бессонницей и скачками настроения – идите к врачу», - рекомендовала Мария Трофимова.

Подробности о том, как коронавирус влияет на головной мозг и психику, читайте в материале «Из инфекционки в психушку».

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Переболевшие коронавирусом водители жалуются на замедленную реакцию

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