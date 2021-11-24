Восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
В Псковской области от коронавируса скончались ещё восемь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1043 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.
Всего в регионе зарегистрировано 64 856 случаев COVID-19 (255 — за прошедшие сутки). 55 640 пациента вылечились от коронавируса, из них 267 — за минувшие сутки.
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