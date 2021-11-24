Стало известно время прощания с тележурналистом Татьяной Недосекиной

14:03, 24 ноября 2021, ПАИ

Отпевание известного псковского тележурналиста Татьяны Недосекиной состоится завтра, 25 ноября, в 12:00 в храме Святителя Николая в Любятове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили ее коллеги.

Похоронят Татьяну Недосекину на кладбище в Старых Орлецах.

Татьяна Недосекина умерла 23 ноября в Пскове на 84-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, который повлиял на работу жизненно важных органов.

Татьяна Николаевна Недосекина родилась 13 февраля 1938 года в семье хорошо известного в городе учителя Николая Николаевича Колиберского. Лучшие детские годы пришлись на войну, она провела их в Мордовии. Семья вернулась в город в 1945 году. Долгое время жили в разбомбленном доме на улице Некрасова, прямо рядом с радиокомитетом. Татьяна Николаевна окончила школу №1, потом педагогический институт. В 1963 году у неё родился сын. Она уже вовсю работала на радио, потом перешла на телевидение и работала там с момента открытия и до самой пенсии. Татьяна Недосекина - ветеран труда.