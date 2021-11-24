В Пскове благоустроят отремонтированный двор на улице Яна Фабрициуса

15:14, 24 ноября 2021, ПАИ

В Пскове пройдут работы по благоустройству отремонтированного двора на улице Яна Фабрициуса, 22. Об этом депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов сообщил во время выезда в округ №2 для контроля ремонта дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Во дворе был снят старый асфальта, установлен бордюрный камень, подняты люки, увеличена парковка и появилась зона отдыха.

Сергей Колосов отметил, что на программу «Формирование современной городской среды» выделили дополнительные средства в размере 70 млн рублей. «Двор попал в эту программу и был отремонтирован», - заметил депутат.

По словам Колосова, на территории двора раньше была брошенная территория, теперь там располагается парковка. «Жители попросили расширить дворовую территорию, чтобы можно было ставить автомобиль, также обустроим зону отдыха, где установят скамейки и урны».

В выезде также приняли участие глава Пскова Елена Полонская, и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин и заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Напомним, асфальтирование двора на улице 23 Июля в Пскове завершат до конца ноября.