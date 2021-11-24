Распространить «Пушкинскую карту» на российское кино предложил Путин

16:15, 24 ноября 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить программу «Пушкинская карта» на покупку билетов на отечественные картины, что станет одной из форм поддержки российского кинематографа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю, как вчера с вами обсуждали, использовать эти деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных фильмов отечественного производства», - сказал Путин премьеру Михаилу Мишустину на совещании с правительством.

«Вы знаете, что Союз кинематографистов в Министерство культуры обращается до сих пор с просьбами поддержать их материально. Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, имея в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», - добавил президент РФ.

Михаил Мишустин одобрил идею и назвал ее «очень хорошей».

«Пушкинская карта» — разработанная специально для молодежи банковская карта, на нее можно приобрести билеты на культурные мероприятия. Программа стартовала 1 сентября 2021 года, ее участниками могут стать школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.

Ранее сообщалось, что в Псковской области уже оформлено порядка 10 тысяч «Пушкинских карт», по которым совершено около тысячи транзакций.