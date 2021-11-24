Михаил Ведерников: Необходимости введения QR-кодов на транспорте в Псковской области нет
Необходимости введения QR-кодов на транспорте в Псковской области нет, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала РБК, отвечая на вопросы ведущего о ситуации с коронавирусом в регионе.
«Мы стараемся очень тонко принимать решение о противокоронавирусных ограничениях. Считаем, что ограничительных мер достаточно. QR-коды на транспорте вводить пока не собираемся. Это будет сделано лишь тогда, когда почувствуем необходимость», — сказал глава региона.
Напомним, в регионе действует система QR-кодов при посещении определённых мест. Так, совершеннолетние граждане без предъявления документа о завершённой вакцинации либо документа о перенесённом заболевании COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и иные досуговые развлекательные организации.
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Михаил Ведерников: Необходимости введения QR-кодов на транспорте в Псковской области нет
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