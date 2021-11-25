Бессонница, головокружения и скачки настроения сопровождают переболевших COVID-19 псковичей

10:35, 25 ноября 2021, ПАИ

Бессонница, головокружения и скачки настроения сопровождают переболевших COVID-19 псковичей, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова.

«Головокружения и головные боли появляются у абсолютного большинства. Эти симптомы сохраняются достаточно долго. Потом всё вернётся в норму, но потом. Кто-то справится самостоятельно, кому-то придётся обратиться за помощью к врачам и медикаментам – в зависимости от степени выраженности. Понятно, что есть какие-то общие рекомендации: отдых, шоколад, солнечные лучи, но в тяжёлых случаях лучше всё-таки сходить к врачу», - рекомендовала специалист.

Практически все больные, перенесшие ковид, жалуются на когнитивные нарушения, среди которых замедленная реакция, сниженная память и концентрация. «Действенных методик по возвращению в норму пока нет. Специалисты советуют достаточный сон, массаж, физиотерапию, психотерапию, качественное питание. Из медикаментов - адаптогены, ноотропы, нейрометаболиты. Но самостоятельно выписывать себе никакие лекарства, тем более антидепрессанты, ни в коем случае нельзя. Чувствуете, что не справляетесь с собой, с бессонницей и скачками настроения, – идите к врачу», - отметила психиатр.

Подробности о том, как коронавирус влияет на головной мозг и психику, читайте в материале «Из инфекционки в психушку».