Публикуем видео с места тройного столкновения на трассе Петербург – Псков

10:29, 25 ноября 2021, ПАИ

Публикуем видео с места тройного столкновения транспортных средств на трассе Петербург – Псков, где на месте происшествия погиб водитель автомобиля Renault.

Напомним, что авария произошла на 245-м км трассы Санкт-Петербург – Псков. Как сообщали с места происшествия, фура поворачивала на стоянку. В это время следом за ней ехал автомобиль Iveco. Водитель Renault, следовавший за Iveco, не успел затормозить и врезался.