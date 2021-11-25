Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Горводоканал восстановил водоснабжение в детском саду и жилых домах Пскова

Горводоканал восстановил водоснабжение в детском саду «Аистёнок» и в жилых домах на улице Юбилейной, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Аварийный участок сети отключен от системы водоснабжения. В Горводоканале отметили, что аварийная сеть не находится в хозяйственном ведении предприятия.

Напомним, ночью произошла авария, которая оставила без воды дома по адресам: улица Юбилейная, 30а, 32, 32 и детский сад на улице Шестака, 18. В детский сад был осуществлён подвоз воды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
25 ноября 2021

Параметры бюджета территориального ФОМС изменились в Псковской области
25 ноября 2021

У пожилых пациентов коронавирус становится триггером к слабоумию – псковский психиатр
25 ноября 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции с псковским врачом-педиатром
25 ноября 2021

Бессонница, головокружения и скачки настроения сопровождают переболевших COVID-19 псковичей
25 ноября 2021

Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псков 6 января
25 ноября 2021

Более 652 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
25 ноября 2021

Российская вакцина для подростков станет доступна к Новому году

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...