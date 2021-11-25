Горводоканал восстановил водоснабжение в детском саду и жилых домах Пскова
Горводоканал восстановил водоснабжение в детском саду «Аистёнок» и в жилых домах на улице Юбилейной, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Аварийный участок сети отключен от системы водоснабжения. В Горводоканале отметили, что аварийная сеть не находится в хозяйственном ведении предприятия.
Напомним, ночью произошла авария, которая оставила без воды дома по адресам: улица Юбилейная, 30а, 32, 32 и детский сад на улице Шестака, 18. В детский сад был осуществлён подвоз воды.
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