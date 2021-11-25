У пожилых пациентов коронавирус становится триггером к слабоумию – псковский психиатр

11:15, 25 ноября 2021, ПАИ

У пожилых пациентов коронавирус может становиться триггером и запускать процесс когнитивных нарушений, которые без болезни могли начаться гораздо позже или проявляться постепенно. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова.

«В этом случае когнитивные нарушения вплоть до слабоумия остаются с человеком до конца жизни», - уточнила врач.

Мария Трофимова сообщила также, что у некоторых особенно тяжёлых пациентов прямо в реанимации инфекционной больницы появляется делирий - спутанность сознания. «Если он развивается, это плохой прогностический признак течения болезни. Фактически это предвестник скорой смерти. Чаще подобные состояния возникают у пациентов 70-80 лет. Везти их к нам в силу состояния не представляется возможным, приходится помогать на месте, находить баланс между дозировкой и сочетанием лекарств», - отметила специалист.

Подробности о том, как коронавирус влияет на головной мозг и психику, читайте в материале «Из инфекционки в психушку».