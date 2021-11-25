Врач-педиатр рассказала псковичам, сколько раз ребёнок может болеть за год

12:35, 25 ноября 2021, ПАИ

За год маленький ребёнок до трёх лет может болеть от 10 до 12 раз и это является нормой, рассказала врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 ноября.

Педиатр отметила, что это нормально, когда ребёнок болеет, и такое количество болезней в год обосновано тем, что для ребёнка в норме болеть раз в месяц для того, чтобы сформировать иммунитет. Также стоит учитывать, что летом дети не болеют, поэтому остаётся всего 9 месяцев.

«Мамы часто волнуются, что их дети слишком часто болеют, рассказывая о том, что они только пришли в садик, отходили неделю и снова заболели на две недели, и так у них проходит месяц за месяцем. Этого не нужно бояться, это естественный процесс формирования иммунитета у ребёнка», – пояснила врач-педиатр.