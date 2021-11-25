Печное отопление на газовое планируют заменить в Дновской районной библиотеке в 2022 году

12:31, 25 ноября 2021, ПАИ

В 2022 году планируют заменить печное отопление на автономное газовое в Дновской районной библиотеке, с приема граждан 25 ноября передает корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой заменить печное отопление, а также отремонтировать Дновскую районную библиотеку обратилась местная жительница Алла Доронова. Она отметила, что в последний раз капитальный ремонт библиотеки делали в 1988 году.

«Библиотека является большим культурным центром, там проводятся различные культурные вечера и встречи с людьми», - заметила жительница Дно.

Местной жительнице напомнили, что до конца следующего года библиотека станет модельной – учреждение стало одним из победителей конкурса федерального проекта «Библиотека нового поколения» в рамках реализации национального проекта «Культура». На модернизацию выделят 10 млн рублей – в учреждение поступит новая мебель и современное оборудование.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание, что отопление в библиотеке необходимо будет заменить до того момента, как придёт оборудование.

«Давайте не будем затягивать. Все необходимые работы нужно сделать оперативно», - отметил губернатор.