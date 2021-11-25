Два года назад Елена Полонская вступила в должность главы Пскова

14:44, 25 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 25 ноября, исполнилось ровно два года с момента официального вступления в должность главы Пскова Елены Полонской. В этот день 2019 года Елена Полонская, положив руку на Конституцию, произнесла слова торжественной клятвы.

Муниципальный уровень управления – самый сложный, ведь отчет приходится держать непосредственно перед жителями, а трудиться необходимо 24 часа в сутки 7 дней в неделю, отвечая за все, что происходит в городе.

Но опыт депутатской работы научил Елену Полонскую прежде всего жить интересами простых псковичей, взаимодействовать с ними и в первую очередь концентрироваться на решении их проблем. На посту главы Пскова она не изменила этим принципам: совместно с депутатами и представителями исполнительной власти города часто выезжает на места, чтобы проконтролировать те или иные работы, выслушать предложения и замечания жителей. Причем зачастую такие встречи с псковичами происходят не только в рамках депутатских выездов, но и по точечным обращениям горожан.

Одни озвученные псковичами проблемы удается решить прямо на месте, для решения других требуется время и дополнительная работа: например если нужно добиться срочного включения дома с прогнившими инженерными сетями в план капремонта, реконструировать систему водопровода в частном секторе, собрать пакет документов на участие в программе благоустройства. Порой, чтобы достичь необходимого результата, приходится выезжать на один и тот же объект не один раз.

Кроме того, в ходе таких рабочих выездов глава города нередко информирует граждан о новых дополнительных возможностях сделать свою жизнь более комфортной. Например, в этом году только за период с августа по октябрь Елена Полонская совершила больше десятка рабочих выездов в разные районы города, чтобы подробно рассказать жителям частного сектора об объявленной государством программе догазификации и ответить на все вопросы, связанные с ней.

Помимо этого руководитель муниципалитета регулярно проводит личные приемы граждан. Эти встречи проходят каждый четверг в рабочем кабинете в здании Псковской городской Думы и в помещении библиотеки по адресу: улица Юбилейная, 87а, расположенной на территории избирательного округа Елены Полонской. График личных приемов с указанием времени, места и контактных телефонов размещен на главной странице официального сайта муниципального образования «Город Псков».

Сложившаяся в последние годы эпидемиологическая ситуация диктовала достаточно жесткие требования, поэтому общение с людьми зачастую проходило в дистанционном формате: по телефону, в социальных сетях. Например, в 2020 году в адрес главы Пскова поступило более 3500 обращений граждан, причем большая часть – через социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», мессенджер WhatsApp. Все они были отработаны в соответствии с действующим законодательством. Примерно такое же количество обращений в адрес руководителя муниципалитета поступило от горожан с начала этого года.

Нельзя обойти вниманием и такой факт. В течение двух последних лет по инициативе Елены Полонской в процесс выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова» активно вовлекались горожане, трудовые и общественные коллективы. В результате среди тех, кто был отмечен этой высшей формой общественного признания, оказались детский врач-хирург, общественница, активно отстаивающая права бывших несовершеннолетних узников. А среди тех, кто за это время были награждены медалью «За заслуги перед Псковом» - медицинские работники среднего звена, учитель, воспитатель детского сада, аппаратчик химводоочистки. Все эти кандидатуры были выдвинуты простыми псковичами, а также рабочими и общественными коллективами.

Немаловажно и то, что с приходом Елены Полонской на пост руководителя муниципалитета существенно сократились расходы на содержание городской Думы. Это произошло за счет экономии на командировках и представительских расходах Главы города, а сэкономленные средства с одобрения депутатов были израсходованы на подарки многодетным семьям и ремонт социальных и образовательных учреждений.

Не менее важной составляющей работы главы города является разработка нормативно-правовых актов, подготовка и проведение депутатских комитетов и сессий ПГД. Причем стало обычной практикой, когда инициаторами разработки и принятия того или иного нормативно-правового акта становятся сами горожане.

«Псков активно развивается. Становится лучше и комфортнее для псковичей. Не прекращается строительство дорог, детских садов, стадионов, ремонт дворов, проездов. Большую поддержку оказывает губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. Ценна помощь в реализации проектов секретаря Генсовета «Единой России», первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Анатольевича Турчака, депутата Госдумы Александра Николаевича Козловского. Важна наша конструктивная работа с и. п. главы администрации Борисом Андреевичем Елкиным. Впереди еще много планов, реализоватья которые возможно только работая вместе, как единый механизм», - отметила Елена Полонская.

Интервью с главой Пскова читайте здесь.