Губернатор назначил членов Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса

15:34, 25 ноября 2021, ПАИ

25 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о назначении членов региональной Избирательной комиссии с правом решающего голоса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Членами избиркома стали Игорь Сопов (выдвинут Центральной избирательной комиссией), Виктор Асадчий (от избирательной комиссии Псковской области), Дмитрий Хритоненков (партия «Единая Россия»), Борис Соколов (партия «Новые Люди»), Елена Маятникова (партия «Яблоко»). Также в состав комиссии от региональных общественных организаций включены Галина Дроздова и Сергей Кулаков.

Напомним, срок полномочий Избирательной комиссии Псковской области — 5 лет. В ее состав входят 14 человек, семь из них назначает губернатор. Еще семь сегодня назначило Псковское областное Собрание депутатов.