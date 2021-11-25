Публикуем видео задержания петербуржца, который организовал нарколабораторию под Псковом

17:49, 25 ноября 2021, ПАИ

Публикуем видео задержания петербуржца, который организовал нарколабораторию под Псковом. В ходе обыска у мужчины изъяли мефедрон общей массой более 2,5 килограмма, 28 килограммов прекурсоров наркотических средств, специальное химическое оборудование, спецодежду и противогазы.