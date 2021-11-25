Публикуем видео задержания петербуржца, который организовал нарколабораторию под Псковом
Публикуем видео задержания петербуржца, который организовал нарколабораторию под Псковом. В ходе обыска у мужчины изъяли мефедрон общей массой более 2,5 килограмма, 28 килограммов прекурсоров наркотических средств, специальное химическое оборудование, спецодежду и противогазы.
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25 ноября 2021
Публикуем видео задержания петербуржца, который организовал нарколабораторию под Псковом
25 ноября 2021
2,5 килограмма мефедрона изъяли псковские полицейские из нарколаборатории петербуржца